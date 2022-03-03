Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

'1775 ABONEMİZE ELEKTRİK VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kar yağışı nedeniyle il merkezindeki 35 mahalleden 5'inde kısmi olarak elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Arslantaş, "İlçelerimizde ise toplam 95 mahalleden 4'ünde kısmi olarak elektrik yok. 193 köyden 11'inin tamamında, 14'ünde ise kısmi olarak elektrik yok. Elektrik kesintisi yaşayan 15 bin 625 aboneden 13 bin 850'sine elektrik verildi. 1775 abonemize elektrik verilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.Diğer yandan, kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde çöken ahırlarda 40'ın üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan öldü.