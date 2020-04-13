Burdur'da karantinadaki 145 kişi Burdur yöresi oyunlarıyla evlerine gönderildi - Son Dakika

BURDUR'da, yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurdunda 14 günlük karantina süreleri dolan 151 kişiden 145'i, evlerine gönderildi. Karantinada kalanların evrakları hazırlanırken Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı.

Karantinada kalanların evrakları hazırlanırken Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı. Bazıları da özçekim yaparak otobüslere bindi.

Kazakistan'dan gelen İrfan Efe, "Her şey istediğimizden daha güzeldi. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. Her türlü isteklerimizi saygı, sevgi içerisinde karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye 'm" dedi.

Özbekistan'dan gelen Harun Yiğit de "Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel ağırlandık. Evimizde bu şekilde imkanlar yok. 20 yıldır yurt dışındayım bu şekilde milletine, halkına sahip çıkan bir ülke görmedim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.