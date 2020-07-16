Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı - Son Dakika

Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı

Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttıBURDUR 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs karantinasına alınan asker sayısı 449'a ulaştı.

Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı

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BURDUR 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs karantinasına alınan asker sayısı 449'a ulaştı.

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen 221 asker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alındı.

Yapılan çalışmalar sonunda test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.

KARAMANLI'DA KARANTİNA

Diğer yandan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı. Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bademli köyümüzde 2 vatandaşımızda Covid-19 vakasına rastlanmış ve hastalığın çoğalmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bademli köyümüz karantinaya alınmıştır. Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli nin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Burdur ve ilçelerimizde hızla artış gösteren bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bademli köyümüze geçmiş olsun dedi.

Koronavirüs, Bademli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı - Son Dakika
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