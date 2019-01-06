Son Dakika Haberleri: Burdur'da Karda Kayan Traktör Devrildi: 1 Ölü

Burdur'da Karda Kayan Traktör Devrildi: 1 Ölü

55 dakika önce

Burdur'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Burdur'da Karda Kayan Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Burdur'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Fikri Çolak (51) idaresindeki 15 AE 623 plakalı traktör, merkeze bağlı Kayaaltı köyünde arızalandı.

Çolak, arızalanan traktörünü çalıştırmak için yokuş aşağıya sürdüğü sırada karlı ve buzlu yolda kayan traktör, şarampole devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan evli ve iki çocuk babası Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:34 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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