Burdur'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Burdur'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

03.03.2022 15:58
Burdur'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Burdur'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Burdur'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Kentte Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri cadde, sokak ve ana yolları trafiğe açık tutmak için çalışıyor.

Ekipler kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kent merkezinde 25-30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok ağacın dalları kırıldı.

Mesut Kapar, gazetecilere, 8-9 yıldır bu kadar çok karın kent merkezine düşmediğini söyledi.

Ana yolların trafiğe açık olduğunu belirten Kapar, "Şehir merkezinde de durum iyi." dedi.

Servis sürücüsü Hasan Yeşilyurt da "Kar maşallah bayağı etkili oldu, Allah bereketini gönderdi. Ulaşım da şu anda normal, yollar açık." diye konuştu.

YORUMLAR
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Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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