Burdur'da kasım ihracatı yaklaşık 23,5 milyon dolar oldu - Son Dakika

Burdur'da kasım ihracatı yaklaşık 23,5 milyon dolar oldu

02.12.2020 15:35
Burdur'da kasım ihracatı yaklaşık 23,5 milyon dolar oldu, System.String[]

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, kentin kasım ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 23,5 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, kentin kasım ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 23,5 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Keyik, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ihracatının 23 milyon 459 bin 350 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kentte en fazla ihracat yapılan sektörlerin madencilik ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak mamulleri ile savunma ve havacılık sanayisi olduğunu aktaran Keyik, madencilik ürünlerinde 14 milyon 583 bin 990 dolarlık dış satım yapıldığını belirtti.

Keyik, "Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe 6 milyon 215 bin 680 dolar, savunma ve havacılık sanayisinde 1 milyon 48 bin 790 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020'nin ilk 11 ayında şehrimizden 176 milyon 927 bin 730 dolarlık ihracat yapıldı. Kasımda gerçekleştirilen ihracatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu, Ticaret, İhracat, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Burdur'da kasım ihracatı yaklaşık 23,5 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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