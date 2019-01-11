Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı

Burdur'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD tarafından kurtarıldı.

Burdur'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD tarafından kurtarıldı.



Merkeze bağlı Aşağı Müslümler köyünde bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı.



Alanda 4 gündür mahsur kalan ve gebe olduğu belirtilen keçi, ihbar üzerine olay yerine giden Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ipli istasyon yardımıyla kurtarıldı.



Keçi sahibine teslim edildi.

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