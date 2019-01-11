Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı

Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı

1 saat önce

Burdur'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD tarafından kurtarıldı.

Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Burdur'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Aşağı Müslümler köyünde bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı.

Alanda 4 gündür mahsur kalan ve gebe olduğu belirtilen keçi, ihbar üzerine olay yerine giden Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ipli istasyon yardımıyla kurtarıldı.

Keçi sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:13 Kaynak: AA

AFAD, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:39:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]