Burdur'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı
16 dakika önce
Burdur'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD tarafından kurtarıldı.
Burdur
'da, kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi AFAD
tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Aşağı Müslümler köyünde bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı.
Alanda 4 gündür mahsur kalan ve gebe olduğu belirtilen keçi, ihbar üzerine olay yerine giden Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ipli istasyon yardımıyla kurtarıldı.
Keçi sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA
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