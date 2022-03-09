Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

09.03.2022 19:04
Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı.

Uğurlu köyü İç Kaplıca mevkisinde bir küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekibi harekete geçti. Bölgeye ulaşan 4 kişilik kurtarma ekibinin çalışmasının ardından keçi, mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla alınarak sahibine teslim edildi.

Hayvanı kurtarma sırasında çekilen fotoğraflar, AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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