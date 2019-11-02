Son Dakika Haberleri: Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu
Son Dakika Güncel Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

7 saat önce

Burdur'da 3 gündür kayıp olan yönetmen, ormanlık alanda ölü bulundu.

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu, System.String[]

Burdur'da 3 gündür kayıp olan yönetmen, ormanlık alanda ölü bulundu.

Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den (38) 30 Ekim'den beri haber alamayan ailesi polise başvurdu. Türkel'in cesedi, Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde ormanlık alanda bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Türkel'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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