Son Dakika Haberleri: Burdur'da kaza: 1 yaralı
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Burdur'da kaza: 1 yaralı

16 dakika önce

BURDUR'da bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46) hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Burdur'da kaza: 1 yaralı, System.String[]

BURDUR'da bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46) hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Antalya- Burdur karayolunun İnsuyu mevkisinde meydana gelen kazada Süleyman Göktepe'nin (31) kullandığı 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye çarptı. Ağır yaralanan Develi kazayı görenlerin haber vermesi sonucu gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Havva Develi'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.


Göktepe, Develi, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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