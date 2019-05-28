Son Dakika Haberleri: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

1 saat önce

Burdur'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 2 kadın yaralandı.

Burdur'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 2 kadın yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. E.G.Y.'nin (24) kullandığı otomobil, Köprübaşından Çatalpınar kavşağı yönüne giderken Burdur Devlet Hastanesi yanında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan Kübra D. (22) ve Büşra K. (24) yaralandı. Yaralılar sedyeyle Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücü E.G.Y.'nin yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulan sürücünün ehliyetine, bu defa 5 yıl süreyle el konuldu.
BURDUR'DA KAZA 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:17 Kaynak: DHA
Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel
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