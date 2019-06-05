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BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

1 saat önce

BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün sat 23.30 sıralarında meydana geldi. Şehir merkezinden Isparta yönüne seyreden Yusuf Aksoy yönetimindeki 15 DJ 804 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda karşı yönden gelen Yusuf Karaoğlu'nun kullandığı 15 DJ 559 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yusuf Karaoğlu'nun kullandığı araç, Hüseyin Özer idaresindeki 06 ZNP 77 plakalı otomobile çarparak durdu.
Sürücüler yara almadığı kazada, otomobillerdeki Fikret Oruç (21) ve Gül Azaklı (42) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
BURDUR'DA KAZA 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
Yusuf Aksoy, Isparta, Güncel
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