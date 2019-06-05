BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün sat 23.30 sıralarında meydana geldi. Şehir merkezinden Isparta
yönüne seyreden Yusuf Aksoy
yönetimindeki 15 DJ 804 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda karşı yönden gelen Yusuf Karaoğlu'nun kullandığı 15 DJ 559 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yusuf Karaoğlu'nun kullandığı araç, Hüseyin Özer
idaresindeki 06 ZNP 77 plakalı otomobile çarparak durdu.
Sürücüler yara almadığı kazada, otomobillerdeki Fikret Oruç (21) ve Gül Azaklı (42) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.