Son Dakika Haberleri: Burdur'da kaza 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Burdur'da kaza 2 yaralı

4 saat önce

Burdur'da kaza 2 yaralıBURDUR'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da kaza 2 yaralı
BURDUR'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya- Burdur karayolunda meydana gelen kazada, Erman Tokar'ın kullandığı 15 NS 713 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce önünde seyreden Mehmet Tulan'ın kullandığı 07 ERZ 73 Plakalı otomobile ardından da Muhammet Zafer Altaş'ın kullandığı 15 NN 826 plakalı Tır'a çarptı. Kazada Erman Tokar ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Antalya- Burdur karayolu Kurna kavşağı bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Burdur'da kaza 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Antalya, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Akrobasi uçağı düştü Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da kaza 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]