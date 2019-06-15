Burdur'da kaza 2 yaralı
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Burdur'da kaza 2 yaralıBURDUR'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
'da kaza 2 yaralı
BURDUR'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya- Burdur karayolunda meydana gelen kazada, Erman Tokar'ın kullandığı 15 NS 713 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce önünde seyreden Mehmet Tulan'ın kullandığı 07 ERZ 73 Plakalı otomobile ardından da Muhammet Zafer Altaş'ın kullandığı 15 NN 826 plakalı Tır'a çarptı. Kazada Erman Tokar ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Antalya- Burdur karayolu Kurna kavşağı bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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