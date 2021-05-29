BURDUR'DA KAZA 2 YARALI - Son Dakika

BURDUR'da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur- Isparta karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mustafa D. yönetimindeki 34 DG 8929 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü Mustafa D. ile yolcu olarak bulunan Şahin S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.