BURDUR'DA KAZA 3 YARALI - Son Dakika

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan Yunus Zorlu (29) yönetimindeki 34 UP 3357 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca vurdu. Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan eşi Aslınur (29), kayınvalidesi Meral Ünal (49) ve 1 yaşındaki bebeği hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.