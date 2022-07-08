BURDUR'DA KAZA 5 YARALI - Son Dakika
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BURDUR'DA KAZA 5 YARALI

08.07.2022 15:15
BURDUR'DA KAZA 5 YARALI

BURDUR'da briket yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

BURDUR'da briket yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur'dan yüklediği briketleri Denizli'ye götürmekte olan Hasan Ş. yönetimindeki 20 AGK 949 plakalı kamyon Burdur- Fethiye karayolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 araç hasar gördü. Kamyon şoförünün yara almadığı kazada araçlarda bulunan Gamze Ö. (28), Gizem E. (28), Şevkiye Y. (60), İlkay K. (45) ve Tülin Karaca A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü Hasan Ş. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka götürüldü.

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Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi
Kaynak: DHA

Fethiye, Denizli, Tragger, Burdur, Güncel, Son Dakika

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