Burdur'da kaza: Sürücü, amcası ve dedesi öldü
1 saat önce
BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
BURDUR'un Bucak
ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bucak- Korkuteli
karayolu Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Göze (24) yönetimindeki 15 AAB 580 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü Osman Göze ile amcası Mehmet Göze (47) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Göze'nin dedesi Osman Göze (68) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi
'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göze ailesinin, Kızılkaya
Beldesi'ndeki yakınlarının düğününden döndükleri kaydedildi.
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