Burdur'da Kestiği Ağacın Dalı Başına Düşen Kişi Öldü
51 dakika önce
Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.
Burdur
'un Kemer
ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçaören
köyünde ormanlık alanda ailesiyle ağaç kesen Muhammet Aldemir'in (23) başına kestiği ağacın dalı düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Aldemir'in yaşamını kaybettiğini belirledi.
Aldemir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:12 Kaynak: AA
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