Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kestiği Ağacın Dalı Başına Düşen Kişi Öldü

Burdur'da Kestiği Ağacın Dalı Başına Düşen Kişi Öldü

51 dakika önce

Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da Kestiği Ağacın Dalı Başına Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçaören köyünde ormanlık alanda ailesiyle ağaç kesen Muhammet Aldemir'in (23) başına kestiği ağacın dalı düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aldemir'in yaşamını kaybettiğini belirledi.

Aldemir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Akçaören, Kemer, Burdur, Güncel
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