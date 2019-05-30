BURDUR'DA KIBRIS GAZİLERİNE MADALYA VE BERAT

Burdur'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve beratları verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Hasan Okyar, gaziler, aileleri ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Müftü vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi.Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Bugünkü nesil olarak bizler hep bir bedel ödeyerek, bu topraklara kanıyla, canıyla adanmış insanlarımızın, şehitlerimizin ve o yolda adım atmış, mücadele etmiş siz değerli gazilerimizin mevcudiyetiyle vatanımız üzerinde bugün hür bağımsız bir şekilde yaşayabiliyoruz, hayatımızı devam ettirebiliyoruz dedi.Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendisinin çocukluk yaşlarına denk geldiğini ve çok iyi hatırladığını söyleyen Şıldak, O milli duyguların kabardığı ve millet olarak bizleri heyecanlandıran, coşkumuzu artıran, tarihimizdeki çok önemli sayfalarımızdan. 20 Temmuz 1974'te verilen karar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı Devleti'nin bize miras bıraktığı tıpkı Anadolu toprakları gibi, yavru vatanımızın savunulması, oradaki Türk halkının uğradığı Yunan mezalimi ve Rum işkencelerine artık dayanamaz hale geldiğimiz noktada 1960 anlaşmasının verdiği garantörlük haklarıyla ülkemizin, devletimizin her şeye rağmen verdiği kararla gerçekleştirdiği, zaferle ve coşkuyla sonuçlanmış önemli bir gün. Öncelikle bu barış harekatında şehit düşen milletimizin evlatlarını ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün burada bulunan 21 değerli gazimize şükran ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Sizler sayesinde bu vatan, sizlerin gösterdiği kararlılık ve cesaretle o şanlı sayfadan her zaman onur duyarak mevcudiyetini devam ettirecek ve sizler de, sizlerin çocukları, aileniz, torunlarınız da bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere ki sizler gibi gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri ve şehitlerimiz var diye konuştu.Kıbrıs gazisi emekli astsubay Şeref Genç de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görevliyken paraşütçü muhabere astsubayı olarak katıldığını söyledi. Genç, 20 Temmuz günü Kıbrıs'a atlayan ilk paraşütçü grubu arasında yer aldığını anlattı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarından bahsetti.Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve Garnizon Komutanı Tutucu tarafından 21 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.