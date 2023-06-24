Burdur'da Kızının Mezuniyet Töreni Sonrası Kalp Krizi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Kızının Mezuniyet Töreni Sonrası Kalp Krizi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti

Burdur'da Kızının Mezuniyet Töreni Sonrası Kalp Krizi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti

24.06.2023 14:49

Balıkesir'den kızının mezuniyet törenine katılmak için Burdur'a gelen Hüseyin Aksoy, otomobilini park ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ailesi, MAKÜ yetkilileri tarafından yalnız bırakılmadı. Aksoy'un cenazesi Edremit'e götürüldü.

BURDUR'da kızının üniversite mezuniyet töreni sonrası otomobilini park ettiği alana giderken kalp krizi geçiren Hüseyin Aksoy, (55) hayatını kaybetti.

Balıkesir'de oturan Hüseyin Aksoy ve eşi Nihal Aksoy, kiraladıkları otomobille Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü'nde öğrenimini tamamlayan kızı Nihan Aksoy'un mezuniyet töreni için Burdur'a geldi. İstiklal Stadyumu'ndaki törende kızının mezuniyet sevincine ortak olan Aksoy çifti, bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Kızlarıyla memleketleri Edremit'e gitmeyi planlayan çiftten Hüseyin Aksoy, tören sonrası otomobili park ettiği alana giderken fenalaştı. Kaldırımda düşen Hüseyin Aksoy'u görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksoy, kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi morga kaldırıldı.Aileyi, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Tekşen, MAKÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Raşit Acar ile MAKÜ Güvenlik Şube Müdürü Osman Nuri Aydın yalnız bırakmadı. Kızının mezuniyeti sonrası kocasının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nihal Aksoy, "Biz Burdur'u çok sevmiştik, bir can bıraktık" diyerek gözyaşı döktü. Aile, Aksoy'un cenazesini aldıktan sonra Edremit'e gitmek için yola çıktı. Hüseyin Aksoy'un, Altınoluk'ta restoran işlettiği ve bir süre önce devrettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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