Burdur'da Köpek Dövüşü İddiası
1 saat önce
Burdur'da köpek dövüşü yapılacağının bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 köpeği yaralı halde buldu.
Burdur
'da köpek dövüşü yapılacağının bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 köpeği yaralı halde buldu.
Burdur'un merkez ilçesine bağlı Askeriye köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, bölgede yapılan araştırmalarda 3 köpeği yaralı halde buldu. Köpek sahipleri tespit edilerek, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı. Bölgede yaralı olarak bulunan köpekler, Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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