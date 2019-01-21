Burdur'da Köpek Dövüşü İddiası
1 saat önce
Burdur'da köpeklerini dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Burdur
'da köpeklerini dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Burdur Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Askeriye köyünde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı alınmasına üzerine harekete geçti.
Köy sınırları içinde araştırmada yapan ekipler 3 köpeği yaralı halde buldu.
Jandarmanın tespit ettiği 3 köpek sahibine Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.
Öte yandan yaralı köpekler Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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