Son Dakika Haberleri: Burdur'da Köpek Dövüşü İddiası

Burdur'da Köpek Dövüşü İddiası

1 saat önce

Burdur'da köpeklerini dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Burdur'da Köpek Dövüşü İddiası, System.String[]
Burdur'da köpeklerini dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Burdur Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Askeriye köyünde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı alınmasına üzerine harekete geçti.

Köy sınırları içinde araştırmada yapan ekipler 3 köpeği yaralı halde buldu.

Jandarmanın tespit ettiği 3 köpek sahibine Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yaralı köpekler Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Jandarma, Burdur, Güncel
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