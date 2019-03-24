Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Burdur'da Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

17 dakika önce

Burdur'da 87 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'da Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Burdur'da 87 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden Ömer Canbaz için öğle vakti tarihi Ulu Cami'de askeri cenaze töreni düzenledi.

Canbaz'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde toprağa verildi.

Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelilk, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Canbaz'ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:25 Kaynak: AA

KOAH, Kore, Burdur, Güncel
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