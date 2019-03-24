Burdur'da Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
17 dakika önce
Burdur'da 87 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Burdur
'da 87 yaşında vefat eden Kore
Gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. KOAH
hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden Ömer Canbaz için öğle vakti tarihi Ulu Cami'de askeri cenaze töreni düzenledi.
Canbaz'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Çeltikçi
ilçesi Güvenli köyünde toprağa verildi.
Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak
, AK Parti
Burdur Milletvekili
Bayram Özçelilk, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Canbaz'ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:25 Kaynak: AA
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