Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor - Son Dakika
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Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor

6 saat önce

Burdur'da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor, System.String[]

Burdur'da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı. 20 kişilik ilaçlama ekibi görev başına geçti.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, haftanın ilk günü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Korona virüs salgınına karşı mevcut durum ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.


Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi. Servis araçları ve taksiler, Salı Pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi Serenler Oteli, restoran ve tesisleri, çöp konteynırları, gasilhane, belediye huzurevi, cami ve kuran kursları, kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs durakları öncelikli olarak belirlenerek, dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


20 ilaçlama personeli


Bunun dışında Kamu Kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Bu amaçla 20 ilaçlama personeli ve günlük programlara göre 20 aktif 4 yedek 16 araç veya el tipi toplam 40 ilaç pompası alımı yapılarak aktif hale getirilecek. - BURDUR

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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