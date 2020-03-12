Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk - Son Dakika

Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk

6 saat önce

BURDUR'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyla tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogara akın etti.

Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk, System.String[]

BURDUR'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyla tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogara akın etti.

Tüm yurtta olduğu gibi tatil kararı sonrası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler de evlerine gidebilmek için Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bilet bulanlar evlerine giderken, bulamayanlar ise sonraki günlerde tekrardan otogarın yolunu tutacaklarını söyledi.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
05:42 İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
05:40 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
05:39 Otogarlarda tatil yoğunluğu
05:27 Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti
05:26 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]