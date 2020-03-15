Burdur'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Burdur'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Burdur'da koronavirüs tedbirleriBURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur Belediyesi'nin şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kent merkezi ve bağlı köylerde bulunan 258 ilk ve orta dereceli okulda eş zamanlı hijyen uygulaması ve dezenfekte çalışması yaptı. Okulların sınıfları, idari bölümleri, bahçe ve kantinleri dezenfekte edildi.

Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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