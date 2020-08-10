Burdur'da Kozluca köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un merkeze bağlı Kozluca köyünde 4 kişide korona virüs vakası tespit edilmesi sonrasında Kozluca Köyü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişide korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanması ve bunlarla temaslı 49 kişi olması sonucu 1113 nüfuslu merkeze bağlı Kozluca köyünde 10.08.2020 tarihi saat 08.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına, köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışların kapatılmasına, vakalarla teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süreyle tam ev karantinasına alınmasına ve bu süreç içerisinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararlarda ayrıca düğün saatleri 4 saate indirilirken, davetlilere yemek verilmesi yasaklandı. - BURDUR