Burdur'da krom madeni ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki krom madeni ocağından kablo çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Amirliği ekiplerince, Akçaköy sınırları içinde faaliyet gösteren krom madeni ocağından 210 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu hırsızlıkta kullanılan araç tespit edilerek takibe alındı. Çalınan kabloların Denizli'de satıldığını belirleyen ekipler, malzemeleri satan N.D, E.A. ve H.K. ile satın alan M.S. ve N.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, kabloları satın alanlardan M.S. adli kontrol şartıyla, N.S. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.