BURDUR'DA KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI TAMAMLANDI - Son Dakika
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BURDUR'DA KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI TAMAMLANDI

14.04.2022 12:28

Burdur'da yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'ni inceleyen AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, merkezin kentin ihtiyacını karşılayacağı söyledi.

Burdur'da yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'ni inceleyen AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, merkezin kentin ihtiyacını karşılayacağı söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve partililerle Kültür Merkezi'ni gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç'tan bilgi alan Mengi, "Yaklaşık 14 milyon 600 bin liraya yapılan 13 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanı olan merkez, büyük sahnesi ve 571 koltuk kapasitesiyle Burdur'un büyük bir ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Mengi şunları söyledi:

"Uzun zamandır Burdur kamuoyunun merak ettiği, konulardan birisi de Burdur Kültür Merkezi. 2008 yılında AK Partili Burdur Belediyesi tarafından yapılmak istenen, temelleri atılan, kaba inşaatı yapılan, maalesef CHP'li belediye yönetiminin uygun görmediği ve CHP'li belediye başkanının 'çivi bile çakmam' diyerek atıl bıraktığı bu yatırım dönemin valisi ve Burdur Belediye Meclis üyelerinin gayretleriyle Burdur Belediyesi'nden devrolmuştur. Kültür Müdürlüğümüz aralık ayının sonunda taşınarak faaliyete geçti. İlk tiyatro gösterimi geçtiğimiz aylarda yapıldı" diye konuştu.

Mengi; merkezde 4 atölye salonu, 2 fuaye salonu, 55 oda bulunduğunu dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abullah Kılıç da merkezi özel tiyatroların kulanabileceğini, konser, halk oyunu gösterisi, panel gibi çok amaçlı salonlardan faydalanma imkanının bulunduğunu söyledi.

BURDUR'DA KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI TAMAMLANDI
BURDUR'DA KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI TAMAMLANDI
BURDUR'DA KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI TAMAMLANDI

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Abdullah Kılıç, AK Parti, Turizm, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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