Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Devrilen ağaç, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. Rüzgarın ardından aynı kara yolunun Kurna mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol, selden dolayı taş ve çamurla kaplandı.

Burdur- Antalya kara yolunun 10. kilometresinde ise bir ağaç yola devrildi.

Burdur 'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, kara yoluna sel ve çamur aktı.

Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

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