Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması - Son Dakika

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 537 şahıs, 122 Umuma açık yer, 14 park/bahçe ve 20 metruk bina ile 163 araç denetlendi.



Yapılan denetimlerde yoklama kaçağı bulunan 10 şahsa gerekli tebligat yapılarak, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna muhalefetten 7 araç hakkında 2.053 TL para cezası tatbik edilerek 4 araç trafikten men edildi. - ANTALYA