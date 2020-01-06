Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Son Dakika

Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı

7 saat önce

Burdur Valiliğinin başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında, madde bağımlılığını yenen 20 kişi işe yerleştirilecek.

Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı, System.String[]

Burdur Valiliğinin başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında, madde bağımlılığını yenen 20 kişi işe yerleştirilecek.

Vali Hasan Şıldak, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'ndaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeye 2019'un mart ayında başladıklarını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllarda Türkiye'nin terör ve trafik kazaları gibi üzerinde durduğu önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu, çocukları zehirlemekle kalmıyor; buradan kazanılan para, terör örgütlerinin kasasına akıyor. Toplumu kemiren sosyal hastalıkların en tehlikelisi. İçişleri Bakanlığının bu konudaki kararlı mücadelesine Burdur'dan en güçlü şekilde cevap vermiş oluyoruz. Mücadelemizi sadece sokakta uyuşturucu satışını yapanla sınırlı tutmuyor, bu bataklığa düşmüş insanlarımızı iradeleriyle teşvik ederek bu hastalıktan kurtarıyoruz. Proje çok güçlü inancı ve iradeyi ifade ediyor. Projenin senaryosu çok güzel. Bir ödül koyduk bu ödüle ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Projemizi, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede model oluşturulması için İçişleri Bakanlığına sunduk."

Projeye başvuran 109 kişiden bağımlılığı yenen 20'si, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanlığıyla imzalanan protokol kapsamında özel sektörde işe başlayacak.

Programa çok sayıda davetli katıldı.

Hasan Şıldak, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:08 AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
22:07 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş - KONYA - Son Dakika
22:07 Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi - Son Dakika
22:06 Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi - Son Dakika
22:06 Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]