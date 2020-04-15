Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta 'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken 400'e yakın mahkum, sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. - BURDUR

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur 'da da tahliyeler başladı.

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