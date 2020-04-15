Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. - Son Dakika

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta 'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken yaklaşık 400 yakın mahkumlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

25 otobüsle 400'e yakın mahkum tahliye ediliyor

Burdur 'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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