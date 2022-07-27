Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı - Son Dakika
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Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı

27.07.2022 10:53
Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı

Burdur'da mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

Burdur'da mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

Olay Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Lale Paşa Caddesi Tarım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bir anda alevler yükseldi. Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Olay yerine geldiğimizde alevler baya bir yüksekti. İki tane merdivenli araçla müdahale ettik. Zannediyorum çatıda ocak var. Ocağın kenarında etler var. Mangaldan dolayı çıkmış olabileceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlarımız terasta ocak, mangal yaparken çok dikkatli olsunlar, gerekirse yapmasınlar. Çünkü özellikle bu aylarda bu yangınlar çok fazla meydana geliyor" dedi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü. - BURDUR

YORUMLAR
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ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı - Son Dakika

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