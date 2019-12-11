Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

6 saat önce

Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda kadınların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu salona düzenlenen operasyonda Y.A. (35) ve İ.A. (47) ile Kırgızistan uyruklu A.B. (39) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Y.A. ve A.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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