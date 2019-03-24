Son Dakika Haberleri: Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Hacı Bayram Elçi (48), merdivenle konteynerin üzerine çıkmak istedi.

Merdivenin altındaki mermer bloğu hareket edince dengesini kaybeden Elçi, yere düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Elçi'yi Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.


Beyin kanaması geçiren Elçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:05 Kaynak: AA

Karamanlı, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]