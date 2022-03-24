Burdur'da mesleki eğitim merkezleri iş yeri ziyaretleriyle tanıtılıyor - Son Dakika
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Burdur'da mesleki eğitim merkezleri iş yeri ziyaretleriyle tanıtılıyor

24.03.2022 18:29
Burdur'da mesleki eğitim merkezleri iş yeri ziyaretleriyle tanıtılıyor

Burdur'da mesleki eğitim merkezlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce iş yeri ziyaretleri yapılarak esnafa tanıtıldığı bildirildi.

Burdur'da mesleki eğitim merkezlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce iş yeri ziyaretleri yapılarak esnafa tanıtıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin üretim gücüne ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, kent merkezinde ve ilçelerde bulunan meslek liseleri bünyesinde "Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Programı " uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıkmada, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya'nın, mesleki eğitimden sorumlu yöneticiler ve okul idarecileriyle iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa MESEM programını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, alanda çalışacak, mesleğini iyi yapabilen, insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Asıl amaçlarının gençlere meslek öğreterek onları istihdama kazandırmak olduğunu vurgulayan Kaya, "İlimizde sektörün beklediği nitelikteki insan yetiştirmek amacıyla mesleki ve teknik okulların bünyesinde 18 Mesleki Eğitim Merkezi Programı açıldı. Bu programlar sektörle iş birliği içinde çalışan, mesleki açıdan yeterli, üretken, ekonomiye değer katan iş gücü yetiştirmemizi sağlayacaktır. Tanıtımlarımız ve çalışmalarımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, mesleki eğitim merkezlerinden yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunlarının eğitim alabileceğini aktararak, eğitim sürecinde 9,10,11. sınıf öğrencilerine 1276 lira, 12. sınıf öğrencilerine ise 2126 lira maaş verileceğini kaydetti.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Erdem Kaya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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