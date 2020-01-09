Burdur'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Burdur'da metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Burdur'da metruk binalar yıkılıyorBURDUR'da metruk binalar belediyenin encümen kararıyla yıkımına başlandı.

Burdur'da metruk binalar yıkılıyor

BURDUR'da metruk binalar belediyenin encümen kararıyla yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bugüne kadar 31 binanın yıkıldığını söyledi.

Burdur'da can ve mal güvenliği için tehlike arz eden, sahiplerine ulaşılamayan veya sahiplerinin yıkmadığı binalar, Burdur Belediyesi tarafından İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince yıkılıyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince vatandaşın can ve mal güvenliği için tehlike arz eden, sıkıntıya sokan, kötü maksatlarla kullanılan binaların yıkımıyla ilgili yasada bize verilen yetkimizi kullanıyoruz" dedi.

Şu ana kadar 31 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Ercengiz, "3 bina yıkım aşamasında, yıkılacak 3 binamız daha var. Toplam 6 binada ise güvenlik önlemleri alındı. Tehlike arz eden binaların yıkılması için bina sahiplerine tebligat yapıldı. Vatandaşımız bu yıkımı kendi olanaklarıyla gerçekleştiremiyorsa yasanın bize verdiği yetkiyle biz bu binaları yıkıp, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garantiye almaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan gelen talep, vatandaşlarımızdan gelen sözlü ve yazılı şikayetler neticesinde İmar Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu.

Burdur'da metruk binalar yıkılıyor

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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