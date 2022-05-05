Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki - Son Dakika
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Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki

05.05.2022 20:53

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve bir grup partili, Cumhuriyet Meydanı'ndaki düzenleme kapsamında ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve bir grup partili, Cumhuriyet Meydanı'ndaki düzenleme kapsamında ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

Mengi, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, kentte 2013'te Gazi Caddesi'nde belediye tarafından kaldırım düzenlemesi yapılırken CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in bir ağaç yüzünden büyük tepki gösterdiğini, dönemin AK Parti'li belediye başkanının ve partililerin üzerine yürüdüğünü söyledi.

"Aynı zihniyetin hastane inşaatı şantiyesini basarak ağaçları bahane ettiğini" ifade eden Mengi, "Yıllarca CHP'li ilçe belediyesinin çullandığı ve pislikten geçilmeyen Salda Gölü, Cumhurbaşkanımız tarafından Özel Çevre Koruma Alanı ilanı edilerek herkesin temiz şekilde faydalanması için millet bahçesi projesi gerçekleştirilirken kendi rantları ellerinden gittiği için CHP'liler aylarca eylem yaptı. Bütün milletimizin temiz şekilde faydalandığı bir proje ortaya çıkınca yine mahcup oldular." dedi.

Burdur Belediyesinin meydan düzenlemesini bir yıldır bitiremediğini anlatan Mengi, şöyle konuştu:

"Yaparken birçok ağacı kesmiş ve ortadan kaldırmışlardır. Bugün de yine birçok ağacı görüldüğü üzere CHP'li belediye kesmiştir. Ne gariptir ki kendilerine gelince maalesef CHP milletvekili ve teşkilatı üç maymunu oynuyor. Ne görüyor ne duyuyor ne de söyleyebiliyorlar. Buradan CHP Milletvekili Mehmet Göker'e çağrı yapıyoruz, bir ağaç için yaptığınız bütün eylemleri hatırlatıyor ve sizi burada yapılan ağaç katliamı için eylem yapmaya Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz."

Grup, meydandaki bir ağaca yanlarında getirdikleri zincirle Göker'in fotoğrafını astıktan sonra dağıldı.

"Kurumsal olarak bugüne kadar izinsiz ve yasal olmayan bir yol izlenilmedi"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini, zorunlu olmadıkça ağaç kesilmediğini ifade etti.

Taşınması gereken ağaçları başka yerlere naklettiklerini belirten Ercengiz, "Kurumsal olarak bugüne kadar izinsiz ve yasal olmayan bir yol izlenilmedi. Eğer ağaç hasta değilse korunması için gereken özen gösterilmiştir. İstasyon Caddesi'nde, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaçları koruyabilmek için yol, gerektiği noktada daraltılmış ya da güzergah planlaması ona göre yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan hastane için 800'ün üzerinde sağlıklı ağacın kesildiğini, bu olaya sesi çıkmayanların maalesef hasta olduğu için kesilmek zorunda kalan iki ağaç için kıyameti kopardıklarını kaydeden Ercengiz, "Belediye hizmetlerinin rutin işleyişi içinde bugüne kadar dikilen ağaç sayısı 10 binleri çoktan aşmışken meydanda yapılan düzenlemenin rahatsızlığıyla ağaç kesimini birleştirerek belediyemize saldırılması tamamen siyasi bir yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

"Kent genelindeki kızılçam ağaçlarında hastalık tespit edildi"

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 2014'ten bu yana kent genelindeki kızılçam ağaçlarında hastalık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda kesilen iki ağaç halka sayımına göre 57 ve 63 yaşındadır. Tüm gayretimize rağmen bu ağaçların artık kuruduğu ve diğer muhtelif hastalıkları nedeniyle o alanı kullanacak yurttaşlarımız için sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturabileceği düşüncesiyle hiç istemediğimiz halde kesilmek zorunda kalınmıştır."

Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki
Meydan düzenlemesinde ağaç kesilmesine tepki

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Kaynak: AA

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