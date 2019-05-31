Son Dakika Haberleri: Burdur'da mezarlıklara bayram bakımı
Son Dakika Güncel Haber

Burdur'da mezarlıklara bayram bakımı

13 dakika önce

Burdur Belediyesi ekipleri tarafından Asri mezarlık, Sultandere Mezarlığı, Kışla Mahallesi Mezarlığı ve Şehitlikte başlatılan Ramazan Bayram öncesinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlandı.

Burdur'da mezarlıklara bayram bakımı, System.String[]
Burdur Belediyesi ekipleri tarafından Asri mezarlık, Sultandere Mezarlığı, Kışla Mahallesi Mezarlığı ve Şehitlikte başlatılan Ramazan Bayram öncesinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlandı. Mezarlık içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımlarına başlanıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve Park Bahçeler Müdürü Ayla Pesen, Mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz " Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mezarlıklar içerisinde kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizlenerek çiçekler dikildi. Mezarlık içindeki belirli noktalara yerleştirilen merkezi ses sistemleri ile mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okutulacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:35 Kaynak: İHA
Ramazan Bayram, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da mezarlıklara bayram bakımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]