Son Dakika Haberleri: Burdur'da Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

Burdur'da Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

40 dakika önce

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde devrilen midibüsteki 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde devrilen midibüsteki 6 kişi yaralandı.

Burdur- Bucak arasında çalışan Mustan Yılmaz (52) idaresindeki 15 PU 175 plakalı midibüs, Antalya-Burdur kara yolu Tekke rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, soruşturmayı sürdüren jandarma, kazanın yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Bucak, Çeltikçi, Burdur, Güncel
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