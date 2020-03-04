Burdur'da Millet Kıraathanesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Burdur'da Millet Kıraathanesi için çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Burdur'da, Millet Kıraathanesi'ni hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Burdur'da Millet Kıraathanesi için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Burdur'da, Millet Kıraathanesi'ni hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'un yaptığı ortak yazılı açıklamada, Millet Kıraathanesi için yer tahsisinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Bağlar Mahallesi'ndeki binanın, Burdur İl Özel İdaresince 10 yıllığına "Millet Kıraathanesi" olarak kullanılması için tahsis edildiği aktarıldı.

Tahsis edilen alanda projelendirme çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün onayı ile Burdur Millet Kıraathanesi'nin Burdur İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı hizmet vermesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bağlar Mahallesi, Yasin Uğur, AK Parti, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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