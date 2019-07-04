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Burdur'da mor şölen

1 saat önce

Burdur'da mor şölenBurdur'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Burdur'da mor şölen
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan ve bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan 670 dekarlık Lavanta Deresi'ni görmek için Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler akın ediyor. Lavantanın açmasıyla oluşan uçsuz bucaksız mor şölen, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla Lavanta Deresi projesinin 4 yıl önce hayata geçirildiğini söyleyen Lisinia Doğa Proje sorumlusu ve yürütücüsü Öztürk Sarıca, Burada 4 yıl önce ilk fidelerimizi diktik. Salda Gölü'ne giden yol üzerinde olması dolayısıyla tur otobüsleri bu alana da uğruyor. Ülkemizin bacasız sanayisi olan turizmin, eko turizmin canlanması anlamında da bu faaliyetin önemli olduğunu düşünüyoruz dedi.
Öztürk Sarıca, Akçaköy'de toplam 2 bin 300 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını ve önümüzdeki günlerde başlayacak lavanta hasadının 2 ay süreceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
Yeşilova, Akçaköy, Burdur, Güncel
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