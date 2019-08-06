Son Dakika Haberleri: Burdur'da motosiklet denetimleri
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Burdur'da motosiklet denetimleri

1 saat önce

Burdur'da motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 570 sürücüye 570 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Burdur'da motosiklet denetimleri, System.String[]
Burdur'da motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 570 sürücüye 570 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Mayıs-3 Ağustos'ta il genelinde yapılan denetimlerde 4 bin 35 motosiklet ve benzeri araçların kontrol edildiği belirtildi.
Kontrollerde 570 sürücüye 570 bin lira trafik cezası verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmada 319 motosikletin daha önce trafikten men edildiği, 50 aracın tescilsiz olduğu,
193 motosikletin ise sürücü belgesiz olarak kullanıldığı tespit edildi. Motosiklet ve benzeri araçların karıştığı kaza sayılarında son dönemde ilimizde artış olduğu görülmektedir. Bu yönüyle Valiliğimizce konu yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz tarafından yapılan denetim ve kontroller artırılarak sürdürülecek, aynı zamanda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da devam ettirilecektir."
Motosiklet, 1 Mayıs, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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