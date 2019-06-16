Son Dakika Haberleri: Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesinde trafik işaret levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, iki oğlu yaralandı.

Burdur'da motosiklet trafik işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Burdur'un Yeşilova ilçesinde trafik işaret levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, iki oğlu yaralandı.
Niyazlar köyüne giden Faruk Aykol'un kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarındaki trafik işaret levhasına çarptı.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, oğulları Muzaffer (9) ve Osman Aykol (7) yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Faruk Aykol'un cesedi, incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:16 Kaynak: AA
Yeşilova, Burdur, Güncel
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