Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Süleyman Şener (26) idaresindeki 15 KF 973 plakalı motosiklet, Yeşilova Caddesi'nde Necip Erdoğan'ın kullandığı 15 LA 063 plakalı römorklu traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Süleyman Şener, Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]