Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burdur 'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

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