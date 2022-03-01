BURDUR'DA MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI - Son Dakika

Burdur'da 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burdur'da Muhasebe Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serkan Vurgun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra MAKÜ'deki bir tesiste gerçekleştirilen törende konuşan Vurgun, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Vurgun, meslekte 30'uncu yılını dolduran muhasebecilere plaket verdi, yeni ruhsat alan meslek mensuplarına ruhsatlarını teslim etti. Törene Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Defterdar Sedat Ayyıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bayram Balban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ile STK Temsilcileri katıldı.