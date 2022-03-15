Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

15.03.2022 17:29
Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Burdur'da uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Burdur'da uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 14 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7,62 gram metamfetamin, 6,93 gram eroin, 1 adet kullanımı kontrole tabi hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ve alüminyum folyo parçaları ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli 14 şahıs emniyete sevk edildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURDUR

YORUMLAR
500
Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu Aracın arka kapılarına zulalanmış metamfetamin maddesi ele geçirildi Aracın arka kapılarına zulalanmış metamfetamin maddesi ele geçirildi

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement